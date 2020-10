L'apertura del QS sull'Italia: "Favola Caputo, festa a 33 anni"

"Favola Caputo, festa a 33 anni". Questo il titolo di apertura in prima pagina del QS in edicola questa mattina. Debutta e segna il primo gol in azzurro: battuta la Moldavia 6-0. A 33 anni l'attaccante segna la sua prima rete in Nazionale. Gli azzurri - si legge - dilagano in amichevole grazie alla doppietta di El Shaarawy, a un autogol ed ai gol di Cristiante e Berardi.