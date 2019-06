© foto di Alessio Del Lungo

Il QS titola così in apertura sull'Italia femminile quest'oggi: "Prime donne". La sconfitta per 1-0 contro il Brasile maturata in seguito ad un rigore dubbio trasformato da Marta è indolore perché le azzurre si qualificano al turno successivo come prime in classifica: cresce l'attesa per conoscere il nome delle prossime avversarie.