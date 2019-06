La prima pagina del QS è dedicata all'Italia Femminile che ai quarti di finale del Mondiale si è dovuta arrendere contro l'Olanda perdendo 2-0: "Fieri di voi", scrive il quotidiano che esalta però l'avventura azzurra: "L'Italia in lacrime esce dal Mondiale: Olanda (2-0) in semifinale ma queste ragazze fantastiche ci hanno regalato un calcio più bello e vicino".

TANTO MERCATO - Nel taglio alto invece spazio agli affari della Juventus: "Bonucci in partenza. Juve, rivoluzione totale anche in difesa. Il difensore tentato dal PSG, intanto la Roma supera l'Inter per Barella". E ancora: "Atalanta-Cagliari: nell'affare Joao Pedro entra anche Mattiello".