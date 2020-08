L'apertura del QS sulla Juve: "Sarri al buio, luci per Pirlo"

"Sarri al buio, luci per Pirlo". Il QS fotografa con questo titolo d'apertura il dualismo che si profila in casa Juventus. Agnelli battezza il ritorno di Andrea, che quest'anno guiderà l'Under 23 in Serie C: "In futuro in prima squadra". Momento non semplice per Sarri, che nonostante la vittoria dello Scudetto si giocherà molte delle sue carte nell'ormai imminente cammino in Champions.