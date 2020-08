L'apertura del QS sulla Juventus: "Che notte. Si Sarri chi può"

"Juve, che notte. Si Sarri chi può". Questo il titolo di apertura in prima pagina questa mattina sulla Juventus del QS. Stasera il Lione: se il tecnico non passa, rischia. Ronaldo all'assalto dei francesi per ribaltare l'1-0 e centrare i quarti di finale. Dybala in dubbio, probabile chance per Gonzalo Higuain.