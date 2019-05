L'apertura del QS è dedicata alla Juventus e all'addio di Massimiliano Allegri che porterà la dirigenza a lavorare sul nuovo tecnico: "La Signora in ballo", titola infatti il quotidiano che dà spazio alle foto di Conte e Mourinho. Perché pare che proprio questi due siano in corsa per la panchina bianconera: "Ufficiale: la Juve rompe con Allegri e cerca un nuovo tecnico per puntare alla Champions League. Deschamps e Pochettino in pole, Conte-Mou sogni proibiti".

ICARDI GIURA FEDELTA' - Nel taglio alto della prima pagina c'è spazio per il messaggio di Icardi che via social ha ammesso pubblicamente di voler continuare a vestire la maglia nerazzurra: "Inter, Icardi giura amore: Voglio rimanere qui e l'UEFA toglie i paletti". Sul Milan invece: "Ultimo atto domani a San Siro. In tanti saluteranno".