L'apertura del QS sulla Nazionale: "Italia da urlo. Paura Zaniolo"

"Italia da urlo. Paura Zaniolo". Questo il titolo di apertura del QS in prima pagina questa mattina. Nations League: 1-0 degli Azzurri in Olanda, il romanista va ko. Gran gol - si legge - di Nicolò Barella che permette alla squadra di Roberto Mancini di vincere dopo una gara di alto livello. Si teme per il ginocchio del classe '99 in forza alla Roma.