L'apertura del QS sulla sentenza del giudice sportivo: "Maxi stangata, Napoli ricorre"

"Maxi stangata, Napoli ricorre". Questo il titolo di apertura in prima pagina del QS sulla sentenza del giudice sportivo. La decisione: 0-3 con la Juventus e -1 in classifica per i partenopei. La ragione la prendono i bianconeri: "Non c'erano cause di forza maggiore per non giocare". Via al ricorso. Solo alle 14:13 di domenica 4 ottobre l'Asl indica di non partire a viaggio però già disdetto dagli azzurri.