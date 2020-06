L'apertura del QS sulla Serie A: "Capello riapre tutti i giochi"

"Capello riapre tutti i giochi". Questo il titolo di apertura del QS in prima pagina in edicola questa mattina sulla Serie A. Torna oggi il campionato: "In tre per lo scudetto". L'ex allenatore del Real Madrid - si legge - presenta la ripartenza: "Il problema della Juventus? Gioca senza centravanti. La Lazio sarà carica, l'Inter può rientrare".