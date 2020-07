L'apertura del QS sulla Serie A: "CR30 e lode. Juve, è fatta"

"CR30 e lode. Juve, è fatta". Questo il titolo di apertura in prima pagina del QS in edicola questa mattina sui bianconeri. Doppietta alla Lazio per il portoghese: cifra tonda di gol, scudetto a un passo. Nel finale gol di Immobile che raggiunge l'ex Real Madrid in classifica cannonieri. La squadra di Sarri - si legge - a +8 sull'Inter.