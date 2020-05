L'apertura del QS sulla Serie A: "Il calcio rischia di finire in quarantena"

vedi letture

"Il calcio rischia di finire in quarantena". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina sul nostro campionato. Se la Serie A riparte - si legge - potrebbe fermarsi in caso di contagio: e in Germania sta succedendo proprio questo. In caso di positività, in Italia, finirebbe in quarantena tutta la squadra e chi, di conseguenza, l'ha affrontata.