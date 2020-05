L'apertura del QS sulla Serie A: "Nuovi positivi e nodo tamponi, calcio in stallo"

"Nuovi positivi e nodo tamponi, calcio in stallo". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina sulla Serie A. Senza verdetti il confronto fra Federazione e Cts sul protocollo. Sulla quarantena è caos e intanto la Serie C vuole lo stop definitivo. Il via agli allenamenti di squadra è ancora da decidere: serve - si legge - ora l'ok da parte del governo.