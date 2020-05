L'apertura del QS sulla Serie A: "Spadafora fa muro dopo il via libera"

vedi letture

"Spadafora fa muro dopo il via libera". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina sulla ripartenza del calcio in Italia. Da oggi - si legge - gli allenamenti individuali sono permessi, ma il Ministro dello Sport non arretra la propria posizione: "Ripresa Serie A? Per ora non se ne parla". L'Inter in campo da domani, la Juventus ha richiamato i dieci big ancora all'estero.