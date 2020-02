vedi letture

L'apertura del QS sulla Serie A: "Uno scudetto senza tifosi"

"Uno scudetto senza tifosi". Questo il titolo che il QS in edicola questa mattina dedica in apertura di prima pagina sulla Serie A. Il calcio - si legge - finisce in quarantena. Juventus-Inter di domenica si giocherà, ma solo a porte chiuse. I nerazzurri adotteranno la stessa soluzione giovedì in Europa League con il Ludogorets.