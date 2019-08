L'apertura del QS sullo scambio Lukaku-Dybala: "Il D-day"

© foto di Alessio Del Lungo

"Il D-day". Questo il titolo di apertura del QS, in edicola questa mattina, sullo scambio tra Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Infatti è il giorno del maxi-scambio tra l'attaccante del Manchester United ed il fantasista della Juventus. E così Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter, rischia di rimanere in nerazzurro da separato in casa.