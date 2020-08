L'apertura del QS: "Tutta Italia tifa Atalanta"

"Tutta Italia tifa Atalanta". Questo il titolo di apertura in prima pagina del QS in edicola questa mattina. Alle 21:00 in Champions League contro il Paris Saint-Germain per dare un sorriso a Bergamo. La squadra di Gasperini tenterà l'impresa che gli permetterebbe di raggiungere le semifinali e cominciare a credere, in caso, ad un sogno che non sarebbe più tale.