L'apertura del QS: "Tutti contro il VAR"

© foto di Mattia Verdorale

"Tutti contro il VAR". Questo il titolo in prima pagina con cui si apre l'edizione odierna del QS in riferimento all'aiuto del VAR in favore degli arbitri: "La tecnologia non convince più in nessun sport. Dopo il calcio, la gaffe con Viviani nel ciclismo e con Vettel nella F1".

Il mercato nerazzurro - "L'Inter accelera per Barella e regala a Conte il preparatore Pintus. Milan, c'è Massare in alternativa a Tare". Spazio in taglio basso al mercato dell'Inter che proverà a piazzare il colpo Barella in questa sessione estiva. Mentre il Milan di Maldini è ancora a caccia di un ds dopo il presunto no di Igli Tare.