L'apertura del QS: "Uefa e Ceferin, calcio al buon senso"

vedi letture

"Uefa e Ceferin, calcio al buon senso". Questo il titolo in apertura del QS in edicola questa mattina. Sono continui gli annunci e le forzature - si legge - sulla ripresa in Europa: ma la situazione da Milano a Madrid è ben diversa. Ospedali in difficoltà, parlare di calcio adesso, e chissà per quanto, nel nostro continente forse non è l'idea migliore.