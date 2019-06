La stampa inglese è in delirio per la vittoria del Liverpool in finale di Champions League e naturalmente oggi sui tabloid tutto lo spazio è dedicato ai Reds. Anche il Sunday Mirror dedica tutta la parte alla squadra di Klopp che alza soddisfatta e in estati il trofeo dalla grandi orecchie per la sesta volta nella sua storia e titola: "Campioni d'Europa".