L'apertura della Gazzetta dello Sport: "70.000 e... Icardi"

70.000 e... Icardi, apre così la Gazzetta dello Sport presentando la sfida di questa sera dell'Inter in casa contro il Sassuolo. La spinta di San Siro e Maurito, che va a caccia del 100esimo gol nerazzurro in A e del titolo di capocannoniere: le chiavi per non perdere il treno Champions. In taglio alto Mancini nuovo Ct dopo il via libera dello Zenit. Di spalla i "guai Uefa" per Buffon col doppio deferimento e la sfida Juve-Napoli per Perin.