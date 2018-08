L'apertura della Gazzetta dello Sport: "Inter l'anti Inter"

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Inter l'anti Inter". Altro psicodramma nerazzurro: a San Siro, contro il Torino, finisce 2-2 tra i fischi. La squadra di Spalletti prima domina e poi va in tilt. Perisic la sblocca, De Vrij raddoppia nella ripresa, ma poi i nerazzurri scompaiono dal campo e Belotti-Meité riportano in parità la gara. Il tecnico interista a fine partita: "Noi l'anti-Juve? Fa comodo agli altri crearci pressione".