L'apertura della Gazzetta dello Sport: "Juve al settimo cielo"

"Juve al settimo cielo", titola la prima pagina della Gazzetta dello Sport per celebrare il 3-1 al Bologna in rimonta che vale il +7. Lo Scudetto è alle porte e può già diventare campione se il Napoli perde in casa. In taglio alto il Milan che rifila quattro reti al Verona che va in B. Nei box in basso Icardi tra Champions, contratto e Mondiale e la "Furia Sarri: dimissioni a giugno? E' crisi con De Laurentiis"