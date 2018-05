L'apertura della Gazzetta dello Sport: "Sarri-Chelsea, oh yes"

Sarri-Chelsea, oh yes. Questo il titolo della prima pagina della Gazzetta dello Sport che racconta della firma vicina con Conte verso l'esonero e pronto a rimettersi sul mercato. C'è l'accordo, dopo una trattativa di sette ore a Londra tra gli agenti ed il club, ma ora il nodo è la clausola del Napoli. Per Ancelotti invece nel mirino ci sono anche Rabiot e Renato Sanches. Di spalla il pessimismo del Milan che dovrebbe essere escluso dalle Coppe.