L'apertura della Gazzetta dello Sport: "Solo vincere"

"Solo vincere", apre così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport per presentare la sfida di questa sera tra Inter e Juventus. Icardi e Higuain alla prova del 9 - si legge - per zona Champions e tricolore. Un pari può non servire a nessuno. E non mancano indicazioni di formazioni: "Candreva sì, Dybala fuori? C'è Matuidi".