© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una meravigliosa suggestione che può diventare un tormentone nei prossimi mesi. Nella sua edizione odierna, la Bild lancia la clamorosa ipotesi di un ritorno di Pep Guardiola sulla panchina del Bayern Monaco. Dopo l'esonero di Niko Kovac, il club tedesco non sembra intenzionato a prendere decisioni di pancia e potrebbe attendere la fine della stagione per scegliere il nuovo tecnico: si era parlato di Allegri, Wenger e Mourinho ma, a quanto pare, non sarebbe da scartare la pista che porta all'attuale manager del Manchester City, che in Baviera ha allenato dal 2013 al 2016.