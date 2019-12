L'apertura della Bild - L'Hertha su Gotze. Bayern, Sané a gennaio?

© foto di Imago Sportfotodienst

L'apertura della Bild dedica grande spazio a due grandi colpi di mercato che potrebbero concretizzarsi nella prossima finestra invernale: l'Hertha Berlino fa sul serio per Mario Gotze, l'eroe della finale Mondiale del 2014 chiuso al Borussia Dortmund da una concorrenza spietata. Il Bayern Monaco, invece, non ha nessuna intenzione di rinunciare a Leroy Sané, già cercato in estate: l'attaccante del Manchester City è ancora infortunato ma potrebbe cambiare maglia a gennaio.