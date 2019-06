"Liverboom! Champions: è qui la festa". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il riferimento ovviamente è al successo dei Reds in Champions League contro il Tottenham per 2-0. A Madrid sono stati decisivi per i ragazzi di Jurgen Klopp Salah su calcio di rigore e Origi per la sesta coppa dalle grandi orecchie degli inglesi.

Panchine Milan e Roma - Titolo dedicato anche ai rossoneri e ai giallorossi a lato. Il Milan è a caccia del tecnico dopo la separazione con Gennaro Gattuso mentre i giallorossi starebbero pensando a Fonseca dello Shakhtar. "Milan, Paolo e Giampaolo? Roma: tutto su Fonseca".

Juve punta Sarri - "Sarri alla Juve: da oggi si può. Il Chelsea pronto a liberarlo". Questo il titolo in taglio alto dedicato alla formazione bianconera. Dopo Allegri, la Vecchia Signora sembra aver spostato il proprio obiettivo sull'ex allenatore del Napoli, fresco vincitore dell'Europa League con il Chelsea.

L'Inter pronta a ripartire - "Nasce la nuova Inter. Conte vede Zhang Sr. Parte l'assalto a Chiesa e a Barella". Questo invece il titolo dedicato ai nerazzurri che sono a caccia di rinforzi per il prossimo mercato e l'esterno della Fiorentina e il centrocampista del Cagliari sono i primi obiettivi dell'ex ct della Nazionale italiana.