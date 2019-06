L'apertura della Gazzetta dello Sport: "Sarà Inter Nazionale"

© foto di Pietro Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con il mercato titolando: "Sarà Inter Nazionale". Due talenti italiani al centro delle strategie del nuovo tecnico. Conte vuole Sensi e Barella in nerazzurro. C'è l'accordo per il centrocampista del Sassuolo che verrà pagato circa 25 milioni di euro. Il gioiello del Cagliari invece costa molto ma ha già dato la sua parola al club interista.

Sarri-Ronaldo. Il patto d'estate e il piano CR9 - Blitz in Costa Azzurra del nuovo tecnico della Juventus per conoscere il portoghese. I due studieranno un modo per fare rendere al massimo la qualità dell'ex Real Madrid.

Mancini: "Voglio Europeo e Mondiale" - Il commissario tecnico della Nazionale, intervistato da Walter Veltroni, ha dichiarato: "Con questi giovani tutto è possibile. Le altre Nazionali stanno ricostruendo, nessuna è inarrivabile. Vialli? E' fort e lo ammiro".

Missione U21 - Gli azzurrini devono battere il Belgio per continuare a sperare nel passaggio del turno. L'Europeo è a forte rischio dopo la sconfitta contro la Polonia.