L'apertura della Gazzetta dello Sport su Icardi: "Papà non se ne va"

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con il futuro di Mauro Icardi: "Papà non se ne va". L'attaccante ha deciso: vuole restare in nerazzurro per motivi famigliari. Voci insistenti parlano di una nuova gravidanza per Wanda Nara. L'argentino ha intenzione di proseguire nonostante la chiusura dei dirigenti interisti.

"Fischia Stephanie" - La francese Frappart, 35 anni, arbitrerà la Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea. E' la prima volta per una donna. Si infrange un tabù che dura da tutta la storia del calcio.

"Juve in pressing. Dybala reiste. Lukaku in attesa" - Paulo si allena da solo a casa ma non dà il via libera al trasferimento al Manchester United che darebbe il via libera all'attaccante belga richiesto da Sarri.

Dida: "Da Duarte a Paquetà. Milan, fidati dei brasiliani" - Parla l'ex portiere dei rossoneri che approva gli acquisti di Maldini e Boban. Oggi a Cardiff super test contro il Manchester United.

"Tra Balotelli e il Verona c'è la rivalità col Brescia" - Non è solo una questione di ingaggio: sono tanti i problemi che i gialloblu dovrebbero affrontare per l'acquisto dell'ex attaccante del Marsiglia.