L'apertura della Gazzetta dello Sport: "Testa a testa"

© foto di Pietro Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la corsa al titolo, appena iniziata ma già appassionante con Juventus e Inter impegnate oggi rispettivamente contro Fiorentina al Franchi e Udinese a San Siro: "Testa a testa". Duello a distanza tra Sarri, che tornerà in panchina dopo la polmonite, e Conte. Il parere di Sacchi: "Maurizio esteta, Antonio impaziente. Con loro è show".

La Fiorentina ci crede - I viola devono provare a vincere con Montella che non trova i tre punti da mesi e con i tifosi che chiedono a gran voce un risultato positivo contro i rivali di sempre: "Lo stravagante Ribery cerca un nuovo trono". Prima da titolare per il francese in una sfida a colpi di numero 7 contro Cristiano Ronaldo.

Occhi in Francia - C'è attesa anche di capire se il Paris Saint-Germain è pronto a dare spazio a Mauro Icardi dopo il caso di mercato che ha acceso l'estate italiana: "E Icardi oggi che fa? Coppia con Neymar...". L'argentino dovrebbe esordire oggi in casa contro lo Strasburgo e a Parigi c'è grande curiosità intorno alla sua prima prestazione in Ligue 1.