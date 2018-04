L'apertura di AS: "Dal panico alla semifinale"

Il quotidiano spagnolo AS dedica la prima pagina alla qualificazione del Real Madrid in semifinale di Champions League. Sotto di tre reti contro la Juventus, la squadra di Zidane trova il gol-qualificazione al 97' con un rigore contestatissimo trasformato da Cristiano Ronaldo. "Dal panico alla semifinale", è il titolo scelto. E Ronaldo afferma: "Non capisco le loro proteste".