L'apertura di Tuttosport, parla il portiere del Nacional de Madeira: "CR7 vive per la Juve"

"CR7 vive per la Juve". Queste le parole di Filipe Gonçalves, portiere del Nacional Madeira, in prima pagina in apertura di Tuttosport questa mattina. Intervista esclusiva del quotidiano all'estremo difensore che si è allenato con Cristiano Ronaldo: "Lui ama la squadra bianconera, mi ha parlato di un grande club e di tifosi eccezionali".

Bundesliga - Immediatamente sotto la parte centrale è dedicato uno spazio al campionato tedesco con questo titolo: "Ufficiale! Riparte il 16 maggio". Trovato l'accordo per ripartire. Lanciato un segnale forte a tutta l'Europa ed in particolar modo anche all'Italia che, dal canto suo, ancora non ha deciso il proprio futuro.

Franco Baresi - "Sessant'anni oggi. Auguri a un mito!". Questo il titolo che il quotidiano utilizza nel taglio laterale della sua prima pagina questa mattina per celebrare la bandiera del Milan. Tra giovanili e prima squadra ben 23 anni con la maglia rossonera cucita sul petto. Poi anche come allenatore è rimasto all'interno della società guidando la Primavera dal 2002 al 2006 e la Berretti dal 2006 al 2008.

Christian Eriksen - Il gioiello del centrocampo dell'Inter reclama spazio ed il giornale riporta le sue parole nel taglio laterale della prima pagina di stamane: "Conte, adesso voglio giocare". Il nazionale danese ha avuto un inizio difficile tra ambientamento in Italia e posizione in campo da trovare, ma la sua classe non si discute: potrà ben presto diventare un'arma in più per il futuro dei nerazzurri.

Torino - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio laterale della prima pagina questa mattina al mercato granata che si intreccia con quello dei nerazzurri. Ecco il titolo utilizzato: "Occhio, l'Inter va su Izzo. Gagliardini vicino". Prezzi al ribasso e giocatori svalutati dalla crisi dovuta al Covid-19, ma qualcosa si muove già.