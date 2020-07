L'apertura di Tuttosport su Cristiano Ronaldo: "CRecord"

vedi letture

"CRecord". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina sul fenomeno portoghese. Ronaldo vuole tutto: trofei e primati. L'ex Real chiede ai compagni massima concentrazione per lo scudetto e pensa già alla Champions League, però insegue anche i successi personali e mette nel mirino Immobile e Lewandowski per il titolo di capocannoniere e la Scarpa d'Oro. Nessun dubbio sul futuro: resterà alla Juventus.

Milan - Spazio nel taglio alto della prima pagina per la squadra di Pioli stamani con il titolo seguente: "Indomabili rossoneri, ma è furia Ibra". Pari a Napoli grazie al rigore di Kessie dopo il gol di Theo Hernandez, Di Lorenzo e Mertens. Il tecnico allunga la serie positiva, ma Zlatan esce furibondo - si legge - sul risultato ancora fermo sul 2-1.

Inter - I nerazzurri trovano spazio nel taglio laterale della prima pagina quest'oggi con il titolo seguente: "Bivio Conte. Maxi multa a Brozovic!". La società decisa nel punire il croato dopo il ritiro della patente e il non superamento dell'alcol test. Il tecnico deve tornare alla vittoria per scacciare le voci sul suo addio e ritrovare il secondo posto in classifica.

Torino - "Fiducia Longo. Colpo Sarr per la difesa". Questo il titolo sui granata nel taglio laterale della prima pagina di questa mattina. Il presidente Cairo perfeziona un acquisto per il reparto arretrato: arriva il classe '99 svincolato. Tecnico fiducioso in vista del match odierno contro l'Inter di Conte.

Atalanta - Nel taglio basso della prima pagina trovano spazio stamani anche i nerazzurri di Bergamo con il titolo seguente: "Dea, il bello deve ancora venire". La squadra di Gasperini - si legge - ha dominato a Torino contro la Juventus ed ha ulteriori margini di crescita. Quegli 8 minuti nella metà campo bianconera fanno riflettere positivamente.