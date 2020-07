L'apertura di Tuttosport tra Juventus e granata: "Vitamina D" e "Toro, il cuore in gol!"

"Vitamina D" e "Toro, il cuore in gol!". Questi i titoli di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola stamani. Dybala e De Ligt, fondamentali per il gioco di Sarri, sono pronti a tornare. La Juventus reagisce alla sconfitta di San Siro, l'urlo dei senatori: "Mai più così!". I granata invece ribaltano il Brescia grazie ai gol di Verdi, Belotti e Zaza. La salvezza è più vicina: +7 sul Genoa terz'ultimo.

Atalanta - C'è spazio per la squadra di Gasperini nel taglio alto della prima pagina del quotidiano questa mattina con il titolo seguente: "Grande Dea, sei terza!". Toloi e Muriel stendono la Sampdoria: i bergamaschi (9 vittorie di fila in Serie A, 102 gol stagionali) vola a +2 sull'Inter stasera in campo a Verona. Sabato la sfida contro la Juventus per provare a portarsi a -6 dalla vetta.

Milan - Il giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio basso della prima pagina ai rossoneri con questo titolo: "Ibra sbatte la porta". Il campione svedese si congeda - si legge - con un messaggio a Rangnick: "Qui si lotta per arrivare primi, non quinti o sesti".