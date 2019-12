L'apertura di A Bola: "Il sogno di Jorge Jesus resta vivo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'impresa del Flamengo di Jorge Jesus trova grande spazio sulle prime pagine dei quotidiani portoghesi. A Bola elogia la squadra brasiliana dopo il 3-1 rifilato all Al-Hilal di Sebastian Giovinco nella prima semifinale del Mondiale per Club: "Il sogno resta vivo", titola il giornale, che cita anche le parole del tecnico: "Sarà la partita più importante della mia carriera". In finale, Gabigol e soci attendono la vincente di Liverpool-Monterrey, in programma oggi.