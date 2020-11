L'apertura di A Bola su Portogallo-Francia: "Scacco matto"

"Scacco matto", titola oggi in apertura A Bola. Il riferimento è alla sfida tra Portogallo e Francia, in programma questa sera allo stadio Da Luz. "Re di Europa e del mondo" a confronto, in una partita che "può decidere la qualificazione alle Final Four" di Nations League. E Santos mette in guardia i suoi: "Si può vincere con organizzazione, concentrazione, passione e fiducia".