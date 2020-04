L'apertura di AS: "Il Real Madrid cerca il clone di Casemiro". Tre i nomi: piace Kantè

Giornali non in edicola nel giorno di Pasquetta in Italia. Non è così in Spagna, dove AS - giornale sportivo di Madrid - in questo 13 aprile dedica la sua prima pagina al calciomercato del Real Madrid. "Si cerca il clone di Casemiro", il titolo proposto. Zidane per la prossima stagione ha chiesto alla società un centrocampista fisico, che possa alternarsi a Casemiro. Il brasiliano, in questo momento, è infatti giocatore unico nella rosa del Real.

Sono tre, scrive 'AS', i nomi che sta seguendo la società: Camavinga del Rennes, Kantè del Chelsea e Soumaré del Lille.