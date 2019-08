L'apertura di AS: "Liga record di acquisti: 1266 milioni"

Il quotidiano spagnolo AS, oggi in edicola, celebra l'inizio del campionato di massima serie iberico, in programma questa sera, analizzando il gran mercato e i tanti soldi spesi dalle 20 partecipanti: "Una Liga come una cattedrale. Il Barcellona inizia la difesa del titolo al San Mames in un campionato dal record di acquisti: 1266 milioni. Messi si perde il debutto con l'Athletic".