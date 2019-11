L'apertura di Gazzetta: "Juve-Inter, testa a testa tra veleni"

"De Ligt perfetto, Lukaku gigante". E' una doppia apertura quella che oggi si concede La Gazzetta dello Sport, all'indomani di un importante giorno di campionato. In questo sabato sono scese in campo le big del campionato e, in particolar modo, c'è stato il botta e risposta tra l'Inter e la Juventus, che vivono "Un testa a testa tra i veleni". Questo perché sia Bologna che Torino hanno concluso la partita protestando: i felsinei per il rigore concesso nel finale e trasformato da Lukaku, i granata per un penalty negato.

L'altro anticipo - "Zaniolo e Dzeko, gesti da campioni". Scrive così La Gazzetta dello Sport nel titolo in taglio basso, quello dedicato alla partita che ha aperto questo undicesimo turno di Serie A: Roma-Napoli, con tre punti alla squadra di casa. E i gesti da campioni che descrive la Rosea sono diversi: il giovane talento va a segno e apre le danze nel 2-1 rifilato agli azzurri, mentre il capitano bosniaco salva la partita dalla sospensione per cori anti-Napoli.

Stasera il Milan - Toccherà al Milan chiudere questa giornata di campionato con un match tutt'altro che semplice. Al Meazza arriva la Lazio, con ambizioni da Champions League. La stessa competizione a cui crede Stefano Pioli, e lo dice: "Champions, crediamoci". La Gazzetta dello Sport di spalla dedica un titolo anche ai rossoneri e alla formazione del tecnico ex Fiorentina: "Milan, Pioli ripesca Biglia".