L'apertura di Gazzetta.it: "Perla di Zaza e il Torino passa il turno"

"Perla di Zaza ed 1-1 in Bielorussia. Il Torino passa il turno", titola in primo piano Gazzetta.it. Dopo il 5-0 dell'andata i granata avevano ipotecato la qualificazione al prossimo turno, ma in Bielorussia non vanno oltre l'1 a 1 grazie ad una bella rete di Zaza a 10 minuti dal termine a cui risponde Yanush su rigore nei minuti di recupero. Ora la sfida al Wolverhampton di Patrick Cutrone, che ieri sera ha riproposto il risultato dell'andata contro i malcapitati del Pyunik: un doppio 4 a 0 che non lascia spazio a recriminazioni.