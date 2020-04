L'apertura di Libero: "Governo in stato confusionale"

"Governo in stato confusionale": questa l'apertura odierna del quotidiano Libero. Il Governo non sa che pesci pigliare, neanche le sardine. Il decreto aprile slitta a maggio: zero idee, la fase 2 forse è peggio della fase 1. Ogni sindaco spara proposte su bus e negozi. I piani per la ripartenza sembrano scritti da Ridolini. L'app per tracciarci ancora non c'è ma intanto litigano tutti.