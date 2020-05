L'apertura di Libero: "Hai soldi in banca? Occhio, te li fregano"

"Hai soldi in banca? Occhio, te li fregano" scrive il quotidiano Libero in apertura, quest'oggi. "Conte punta ai nostri risparmi" scrive nell'occhiello il giornale diretto da Vittorio Feltri. Il premier dichiara che l'unica cosa su cui può puntare è il denaro degli italiani e annuncia "progetti in vista". Attenti ai portafogli. Sabato sera ha fatto sapere che la sua cura per il debito pubblico sono i nostri risparmi.