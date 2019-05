© foto di Pietro Lazzerini

Libero di questa mattina dedica ampio spazio alla Juventus in prima pagina titolando: "Licenziato come una serva a ore". Il riferimento è ovviamente a Massimiliano Allegri, sollevato dall'incarico a fine stagione dopo l'ennesimo incontro con Andrea Agnelli. Il tecnico bianconero se ne va dopo 5 anni e 5 scudetti consecutivi in bacheca. Nel pezzo di Fabrizio Biasin, in apertura, si legge: "Si sono lasciati anche Al Bano e Romina Power, figuratevi se non poteva capitare ad Allegri e la Juve. E infatti è successo".