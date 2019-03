L'apertura di Metro dedicata alla Roma: "DiFra out, Claudio già pronto"

© foto di Simone Bernabei

Foto a tutta pagina sulla prima di Metro (edizione Roma) per Claudio Ranieri, nuovo allenatore dei giallorossi dopo l'esonero di ieri di Eusebio Di Francesco nel giorno dopo la sconfitta di Oporto. "DiFra è out, Claudio è già pronto", il titolo scelto dal quotidiano per parlare dell'arrivo odierno del tecnico di Testaccio.