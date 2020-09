L'apertura di QS: "Fiorentina, beffa atroce"

"Fiorentina, beffa atroce". Questo il titolo dell'edizione odierna di QS in prima pagina. I viola di Beppe Iachini sono stati sconfitti nel finale per 4-3 a San Siro dall'Inter dopo essere stati in vantaggio per gran parte del match. Decisivo un gol di D'Ambrosio arrivato ad un minuto dalla fine.

Alle 18 c'è il Milan - Alle 18 tocca invece al Milan di Pioli fare visita al Crotone. Dubbi di formazione per il tecnico Pioli che giovedì avrà anche il match di Europa League contro il Rio Ave. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina: "Rebus Milan, Rebic in attacco, Tonali scalpita".

Big match all'Olimpico - La seconda giornata propone già un big match. All'Olimpico la Juventus di Andrea Pirlo sarà impegnata contro la Roma di Paulo Fonseca. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Juve e Roma. Prima notte della verità per Pirlo".