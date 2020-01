"Fiorentina sei una favola". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. I viola di Beppe Iachini hanno espugnato il San Paolo superando 2-0 il Napoli nell'anticipo del sabato sera dando continuità al successo contro la Spal e a quello in Coppa Italia contro l'Atalanta.

Vice la Lazio - Taglio alto dedicato invece alla Lazio che ieri alle 15 si è imposta 5-1 sulla Sampdoria all'Olimpico. Questo il titolo: "Immobile tris, Lazio cinquina. Grandi numeri per Inzaghi".

Corsa scudetto - La corsa scudetto prosegue. Oggi l'Inter scenderà in campo a Lecce mentre in serata la Juventus sarà impegnata in casa contro il Parma. Questo il titolo: "Inter a Lecce, Juve col Parma. La lunga corsa per lo scudetto".