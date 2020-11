L'apertura di QS: "Fiorentina, test di qualità"

"Fiorentina, test di qualità". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. Questo pomeriggio la squadra di Cesare Prandelli farà visita a San Siro al Milan capolista per tentare di dare una svolta alla sua stagione.

Vince l'Inter - Successo esterno per l’Inter. La squadra di Antonio Conte reagisce dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid imponendosi 3-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Questo il titolo in taglio basso: "Inter bella e arrabbiata. Sassuolo ko".

Pari Juventus - "Juve: tre gare senza Ronaldo e zero vittorie. Morata espulso". Questo il titolo in taglio alto dedicato alla Juventus. I bianconeri di Andrea Pirlo, senza Cristiano Ronaldo, hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Benevento. A segno Morata ma sul finire di primo tempo Letizia ha pareggiato i conti.