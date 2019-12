L'apertura di QS: "Frenata Inter, la Juve ci prova"

"Frenata Inter, la Juve ci prova": questa l'apertura del QS. L'Inter non va oltre lo 0-0 contro la Roma, in casa, e ora la Juventus può nuovamente tornare in vetta al campionato. I bianconeri però sono attesi da una sfida non semplice, in casa della Lazio. Sarri spera di ritrovare il vero Cristiano Ronaldo e anche la prima posizione in classifica.

Il Milan - "Il Milan aspetta Ibrahimovic e studia il futuro di Piatek". Dubbi sulla permanenza in rossonero di Piatek. Il polacco sta disputando una stagione al di sotto delle aspettative e i rossoneri continuano a cullare il sogno Ibra. I prossimi giorni saranno decisivi.

La Serie A - "L'Atalanta alle 15 affronta il Verona di Juric". Sfida tra allievo e maestro questo pomeriggio a Bergamo, con Ivan Juric che farà visita al maestro Gasperini. "Sarà una bella gara ma in casa dobbiamo cambiare marcia" il messaggio del tecnico atalantino alla vigilia del match.