"Occhio Fiorentina, guardati alle spalle". Questo il titolo dell'edizione odierna di QS. I viola di Beppe Iachini hanno perso 2-1 in casa contro l'Atalanta e ora la zona retrocessione potrebbe avvicinarsi sensibilmente.

Notte di derby a Milano - Sarà il derby di Milano a chiudere la domenica calcistica. Questa sera al "Meazza" Inter e Milan si sfideranno in un match importante per i nerazzurri per agganciare la Juve in vetta alla classifica e per i rossoneri per rientrare nella zona Europa. Questo il titolo in taglio alto: "Derby totale: Inter e Milan può valere una stagione".

CR7 non basta alla Juve - Non basta una rete di Cristiano Ronaldo alla Juve per avere la meglio sul Verona. Gli scaligeri si sono imposti 2-1 infliggendo ai bianconeri il secondo ko esterno di fila. Questo il titolo in taglio basso: "Ronaldo infinito ma il Verona fa l'impresa".

Coppa Italia femminile - "Coppa Italia, Fiorentina strepitosa con il Milan". Questo il titolo dedicato al calcio femminile con le viola che si sono imposte 2-1 sul campo delle rossonere di Ganz nel match di andata dei quarti di finale.