L'apertura di QS su Antonio Conte: "Un divorzio da 40 milioni"

Tiene banco in casa Inter la situazione legata ad Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro si confronterà martedì con Zhang e verrà valutato il suo futuro. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del QS: "Un divorzio da 40 milioni".

Fiorentina al via - E' iniziata la stagione della Fiorentina. Nella giornata di ieri la squadra di Iachini ha svolto i test legati al Covid-19 e nella giornata di oggi ci saranno i risultati. Questo il titolo in taglio alto: "Via ai tamponi, oggi i risultati. Amrabat felice. E ora il mercato".

Stasera la Champions - "PSG-Bayern per la Coppa: ma anche per Allegri". Questo il titolo dedicato alla finale di Champions League fra parigini e bavaresi. Calcio d'inizio alle ore 21 a Lisbona per un match che ci dirà quale sarà la formazione campione d'Europa".